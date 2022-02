Wünschen sie sich eine Fortsetzung von The Masked Dancer? Vergangene Woche endete die erste Staffel des Ablegers der erfolgreichen Show The Masked Singer. Doch anders als erhofft kam die Tanzsendung nicht an das Original heran. Bereits nach der ersten Folge sorgte die Show bei den Zuschauern für Verwirrung. Auch die Quoten sanken im Verlauf der Staffel immer weiter. Wie die "The Masked Dancer"-Finalisten Promiflash jetzt verrieten, hoffen sie dennoch auf eine zweite Staffel.

"Ich hoffe es sehr, weil ich finde, dass das eine wirklich richtig coole Show für jedes Alter ist", meinte Timur Bartels (26) im Promiflash-Interview, der als Buntstift den dritten Platz belegte. "The Masked Dancer" sei seiner Meinung nach eine Show, mit Niveau und Stil, die auch lustig ist. "Und es hat mir auch als Teilnehmer mega Spaß gemacht, zuzugucken", betonte der Schauspieler. Die Sendung habe zudem einen ganz eigenen Zauber.

"Meine Entscheidung ist es natürlich nicht, aber ich würde mich sehr freuen!", teilte Oli P. (43) Promiflash mit. Der Gewinner der ersten Staffel findet, dass die Show einen hohen Unterhaltungswert habe. "Jetzt wissen die Leute ja auch, dass die Indizien auch einfachere Indizien sind – weniger um die Ecke gedacht als wie bei 'The Masked Singer'", merkte der Schauspieler an. So mache es seiner Meinung nach auch mehr Spaß, mitzuraten.

Und auch Marlene Lufen (51), die als das Zottel den zweiten Platz belegte, würde sich über eine Fortsetzung freuen, da die Sendung einen hohen Fun-Faktor mit sich bringe. "Ich fand es dieses Mal sehr angenehm, dass ich mich um alle diese Fragen nicht kümmern musste", gab sie jedoch zu. Als Teilnehmerin habe sie sich allein auf ihre Performance konzentrieren können und nicht über andere Dinge Gedanken machen müssen.

Getty Images Timur Bartels als der Buntstift bei "The Masked Dancer"

Getty Images Oli P. bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Marlene Lufen als Zottel im "The Masked Dancer"-Finale

ProSieben/Willi Weber Steven Gätjen, Ruth Moschner und Alexander Klaws bei "The Masked Dancer"

