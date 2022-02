Timur Bartels (26) hat große TV-Pläne! In der neuen ProSieben-Show The Masked Dancer, in der die Jury und das Publikum die maskierten Prominenten am Tanz erkennen müssen, lief am Donnerstagabend das große Finale. Der Schauspieler und Sänger belegte in der Sendung verkleidet als Bleistift den dritten Platz – und war sehr zufrieden mit sich und seiner Leistung. Der "Club der roten Bänder"-Darsteller verriet Promiflash nun exklusiv, dass er auch über die Teilnahme an einer weiteren Tanz-Show nachdenkt...

Timur hat bereits kurz nach "The Masked Dancer" große Träume! Im Promiflash-Interview hat er die Frage beantwortet, ob er sich eine Teilnahme an Let's Dance ausmalen könnte: "Ja, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, das wäre eine große Herausforderung und noch mal ganz anders – weil unter der Maske sieht ja niemand, ob ich gerade nachdenke", erzählte der Schauspieler. Besonders in der Kontrolle der Mimik sieht er einen neuen großen Reiz: "Das Gesicht tanzt ja auch mit und ist ein wichtiger Teil von der Präsenz und Ausstrahlung eines Tänzers oder einer Tänzerin".

Auch über seine Wunschpartnerin hat der 26-Jährige sich bereits Gedanken gemacht! Eine seiner Favoritinnen wäre Anastasiya Kravchenko, die bisher allerdings nur einmal an der Sendung teilgenommen hat. Ansonsten hätte er gerne Ekaterina Leonova (34), welche als einzige den Promi-Tanzwettbewerb dreimal in Folge gewinnen konnte, an seiner Seite. "Das wären zwei Profis, bei denen ich denke: Da kann ich viel lernen bei und das könnte eine coole Show werden." Der Cast der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel ist bereits bekannt gegeben worden – allerdings ohne ihn. Aber vielleicht schwingt Timur ja nächstes Jahr erneut das Tanzbein.

ProSieben / Willi Weber Schauspieler Timur Bartels im "The Masked Dancer"-Finale

ProSieben/Willi Weber Timur Bartels und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Dancer"

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profitänzerin

