Britney Spears (40) zieht erneut blank. Seitdem vor wenigen Monaten das Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft beschlossen wurde, genießt die Sängerin ihre Freiheit in vollen Zügen. Dies zeigt die "Toxic"-Interpretin auch gerne im Netz. Vor allem freizügige Bilder scheinen für die zweifache Mutter ein Ausdruck ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit zu sein. Britney teilte jetzt ein paar Schnappschüsse, auf denen sie halb nackt ist.

Die 40-Jährige veröffentlichte eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sie in ihrem Badezimmer zeigen. Auf den Aufnahmen trägt die Sängerin nichts weiter als einen roten String aus Spitze und ein Paar Stilettos, um ihr Hinterteil in Szene zu setzen. Ihren Fans scheinen die sexy Fotos zu gefallen – über 900.000 User gaben der leicht bekleideten Britney einen Like. Ihr Verlobter Sam Asghari (27) kommentierte den Beitrag mit dem Wort "Eifersüchtig".

Bereits vergangene Woche überraschte die "Piece of Me"-Interpretin ihre Follower mit zwei heißen Bildern von sich. Auf diesen zeigte sich die Pop-Prinzessin sogar komplett nackt. "Eine freie Frau zu sein hat sich nie besser angefühlt", hatte Britney zu den Aufnahmen auf Instagram geschrieben.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de