Stellt sich Tara Tabitha (28) etwa dem großen Abenteuer im Dschungelcamp? Häppchenweise werden derzeit die Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", die dieses Mal in Südafrika stattfinden wird, bekannt gegeben. Nach Promis wie Harald Glööckler (56) und Lucas Cordalis (54) wurden zuletzt auch die TV-Zicke Christin Queenie und der Prince Charming-Star Manuel Flickinger (33) als Camper enthüllt. Nun macht sogar noch ein weiterer Name die Runde: Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin Tara Tabitha soll ebenfalls mit von der Partie sein!

Wie unter anderem TZ berichtet, soll die 28-Jährige unter den Kandidaten sein, die RTL bisher noch nicht offiziell bestätigt hat. Das soll nun eine Panne seitens des Senders ungewollt gezeigt haben. In einem Werbe-Trailer soll die Influencerin zu sehen gewesen sein. Ganz abwegig scheint ihre Teilnahme auch nicht zu sein. Schon in der Vergangenheit hatte die Reality-TV-Bekanntheit angemerkt, an einem Aufenthalt im Dschungelcamp interessiert zu sein.

An den Gerüchten scheint tatsächlich etwas dran zu sein. Auch Promiflash hat erfahren, dass die Österreicherin bereits auf dem Weg nach Südafrika ist. Eine offizielle Bestätigung seitens RTL bleibt noch abzuwarten, wird aber vermutlich schon in Kürze folgen.

Anzeige

RTL / Frank Beer Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de