Hier macht Oliver Pocher (43) keine Ausnahmen! Dass der Comedian und seine Frau Amira (29) kein Blatt vor den Mund nehmen, ist weitläufig bekannt. In der Regel teilen die Podcaster gegen andere Promis aus. Im Jahresrückblick holte der Komiker wieder zum Rundumschlag aus. Dieses Mal sprachen die beiden aber auch über sich selbst und ihre eigenen Angewohnheiten. Dabei gab Olli einen seiner Lebensgrundsätze preis: Für Toilettengänge zahlt er auf keinen Fall Geld!

In ihrem Podcast "Die Pochers hier" stellte der 43-Jährige klar: "Ich zahle grundsätzlich aus Prinzip nie fürs Pinkeln an der Toilette!" Um der Pauschale von 70 Cent an öffentlichen Toiletten zu entgehen, macht sich Olli einen einfachen Trick zu eigen: "Ich gehe immer durch den Kindereingang. Das geht bei mir teilweise auch ohne, dass ich mich bücken muss. Da laufe ich aufrecht durch", scherzte der ehemalige Let's Dance-Kandidat.

Seine Gattin kann diese Prinzipien nur bedingt verstehen – vor allem, weil es an öffentlichen WCs auch noch einen Gutschein gibt. "Da bist du wirklich zu geizig, obwohl du sogar noch 50 Cent gegenrechnen kannst, wenn du dir etwas kaufst. Dann sind wir bei 20 Cent und du bist dir bei 20 Cent fürs Pinkeln zu schade", gab sich die Moderatorin verblüfft. Fünf Euro für ein Getränk könne Olli nämlich sehr wohl ausgeben.

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Getty Images Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2021 in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

