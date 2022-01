Sie spürt eine Veränderung! Die Influencerin Anne Wünsche (30) dokumentiert fleißig ihr Leben auf Social Media. Da gehört selbstverständlich auch ihre aktuelle Schwangerschaft dazu. Die Beauty erwartet nämlich ihr drittes Kind. Dieser schöne Umstand bringt auch einige Veränderungen mit sich: etwa Müdigkeit, Unterleibsziehen und einen Blähbauch hat sie öfter. Aber die Schwangerschaft bringt auch was Positives mit sich: Anne spürt endlich ihre Brüste wieder!

Bereits im Juli 2021 offenbarte sie nach ihrer Brust-OP, kein Gefühl mehr in ihren Nippeln zu haben. In ihrem neuesten YouTube-Video erklärte Anne aber nun sichtlich begeistert: "Das Gefühl ist zurück. Ich freue mich wirklich darüber, denn ich spüre endlich meine Brüste wieder. Ich genieße es auch gerade total, weil ich weiß, dass es nach der Schwangerschaft nicht mehr der Fall sein wird." Das sei aber einfach das Risiko, wenn man so eine OP durchführen lässt, erzählte sie in einem früheren Video.

Warum entschied sich Anne denn für die OP? Nach der Geburt ihrer beiden Töchter sei sie nicht mehr zufrieden mit ihrer Oberweite gewesen. Auch ihre Brustwarzenvorhöfe seien dadurch größer geworden. "Ich bin immer noch superzufrieden mit der Größe", betonte die Ex-BTN-Darstellerin nach dem Eingriff.

