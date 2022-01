Vanessa von Coupleontour gibt ein Update zu ihrer Schwangerschaft! Gemeinsam mit ihrer Frau Ina erwartet die Influencerin ihr erstes Kind. Von Anfang an ließen die werdenden Mamis ihre Community im Netz an ihrer spannenden Reise teilhaben – so durften ihre Follower sogar ihre Live-Reaktion auf die Schwangerschaft sehen! Auch Updates zum Babybauch wollen Vanessa und Ina ihren Fans nicht vorenthalten...

In ihrer Instagram-Story zeigte die schöne Webvideoproduzentin jetzt ihre Körpermitte: Bisher sieht man ihr die Schwangerschaft noch nicht an. Es handelt sich, wenn überhaupt, nur um eine ganz kleine Wölbung – obwohl sie schon in der 14. Woche und somit im zweiten Trimester angekommen ist! Auch Vanessa staunte: "Meine Lieblings-Jeans passt übrigens noch super, das ist so krass! Manche Frauen, die passen in ihre Hosen noch bis zur 20. Woche rein und bei manchen wird es schon ab der zehnten eng." Danach betonte sie: "Bin mal gespannt, wie sich das entwickelt!"

Auch wenn Vanessa vielleicht noch nicht den größten Babybauch hat – ihre Schwangerschaft verläuft bisher prima. In ihrer Story berichtete sie nun auch von ihrem jüngsten Frauenarzttermin: "Ich wurde gewogen, der Blutdruck wurde gemessen und dann wurde der Ultraschall gemacht. Das Herzchen hat geschlagen. Es ist sehr groß geworden! Vor vier Wochen war es noch so klein wie ein Gummibärchen und jetzt sieht man richtig, dass es ein Baby ist." Das Geschlecht habe man leider noch nicht bestimmen können.

Anzeige

TikTok / coupleontour Vanessa und Ina im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

Anzeige

Instagram / nessiontourx Vanessa von Coupleontour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de