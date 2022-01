Sie teilt ihr Glück mit ihren Fans! Britt Nilsson heirate im Jahr 2017 ihren Partner Jeremy Byrne. Im Juni 2020 krönten die zwei ihre Liebe mit ihrem ersten Kind: Die Tochter des Paares hört auf den klangvollen Namen Noa Ellis Joy. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass bei der ehemaligen US-Bachelorette und ihrem Mann weiterer Nachwuchs unterwegs ist. An ihrer Reise lässt die Beauty auch ihre Follower teilhaben: Britt teilte nun ein süßes Bild mit Babybauch!

Inmitten einer Reihe von Eindrücken aus ihrem turbulenten Alltag postete Britt auf Instagram jetzt auch ein Spiegelselfie. Darauf steht sie leicht seitlich und gibt so die perfekte Sicht auf ihre schon gut erkennbare Kugel frei. An ihrem vergnügten Lächeln ist abzulesen, wie wohl sich die Brünette in ihrem Körper fühlt. "Hier freuen sich alle", schrieb sie unter den Beitrag.

Britts Fans reagierten überschwänglich über ihren niedlichen Post. "Ich liebe dieses Foto, du siehst umwerfend aus", schrieb eine begeisterte Userin. Viele andere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / brittkarolinabyrne Britt Nilsson, heute Byrne, mit ihrer Tochter Noa im Juni 2020

Anzeige

Instagram / brittkarolinabyrne Jeremy Byrne und Britt Nilsson

Anzeige

Instagram / brittkarolinabyrne Britt Nilsson, ehemalige US-Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de