Was ging denn da jetzt bei Danilo Cristilli (25) und Gina Alicia? Die beiden Reality-TV-Stars hatten bei Reality Shore auf Anhieb einen guten Draht zueinander. Anscheinend verstanden sich der Love Island-Beau und die einstige Temptation Island-Verführerin sogar so gut, dass sie bereits am ersten Abend im Bett landeten. Die Bilder waren eigentlich relativ eindeutig – nun betont Danilo aber gegenüber Promiflash, dass er und Gina keinen Sex hatten!

Im Interview mit Promiflash behauptet Danilo, dass er und Gina sicher nicht miteinander geschlafen hätten. "Ich kann dazu nur sagen, dass wir keinen Sex hatten. Wir haben uns anderweitig berührt und waren kurz davor, zum Sex kam es jedoch nicht", beteuert der Tattoo-Liebhaber.

Bei seinem Einzug hatte der Lockenkopf noch angekündigt, dass er vor der Kamera definitiv keinen Sex haben würde. Nach dem heißen Aufeinandertreffen mit Gina hatte er jedoch erklärt: "Wenn die Connection so stark ist, dann vergisst man auch mal die Kameras."

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im Januar 2022

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Reality-TV-Star

CH Media Gina Alicia bei "Reality Shore"

