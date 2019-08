Im September bringt Netflix einige Leckerbissen für Serien-Fans an den Start! Ob Hollywood-Kracher, Eigenproduktionen oder beliebte Serien – die Neuankündigungen der Streaming-Plattformen werden Monat für Monat gespannt erwartet. Nun ist bekannt, welche Serien und Filme in den kommenden Wochen online gehen: Unter anderem warten die heiß ersehnten Fortsetzungen von "Brooklyn Nine-Nine" und How to Get Away with Murder auf die Fans!

Aber nicht nur die Abenteuer des New Yorker Polizei-Departments um Jake Peralta (Andy Samberg, 41), Amy Santiago (Melissa Fumero) und Co. sowie das Krimi-Drama um Rechtsanwältin Annalise Keating (Viola Davis, 54) gehen weiter: Auch "Élite", "Disenchantment", "Glitch" und "Vis a Vis" werden fortgeführt – und auch die elfte Staffel von RuPaul's Drag Race kommt! Dazu gesellt sich ein illustrer Neuzugang aus der Welt der japanischen Serien: Gleich sieben Staffeln der Anime-Serie "Naruto Shippuden" laden zum Binge-Watchen ein! Außerdem gibt es mit "The I-Land", "Unbelievable", "The Hockey Girls", "The Politician" und weiteren Premieren noch einige frische Formate.

Auch Film-Fans dürfen sich auf abwechslungsreiche Kost freuen. Mit "The King's Speech" findet der vierfach Oscar-prämierte Streifen um den britischen König Georg VI. (gespielt von Colin Firth, 58) seinen Weg auf die Streaming-Plattform. Dazu kommen actionreiche Hollywood-Werke wie "Hangman", "Justice League", "The Da Vinci Code – Sakrileg" mit Tom Hanks (63) und "Blade Runner 2049" mit Harrison Ford (77) und Ryan Gosling (38). Lustig wird's mit "Zwischen zwei Farnen", dem Interview-Movie mit Zach Galifianakis (49), und "Bad Moms". Auch deutsche Filme finden sich bei den Neustarts – "Antonio, ihm schmeckt's nicht!" und die Filmkomödie "High Society", in der unter anderem Jannik Schümann und Emilia Schüle (26) mitspielen.

Alle neuen Filme im Überblick:

- ab 1. September: "Antonio, ihm schmeckt's nicht!", "Hangman – The Killing Game", "Halbtot – Half Past Dead", "Incarnate – Teuflische Besessenheit", "Overdrive", "The Da Vinci Code – Sakrileg", "The King's Speech"

- 2. September: "Blade Runner 2049"

- 5. September: "21 & Over – Endlich erwachsen", "Die Liebenden"

- 13. September: "Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato", "Tall Girl"

- 15. September: "Justice League", "Marshall", "High Society – Gegensätze ziehen sich an"

- 20. September: "Zwischen zwei Farnen"

- 22. September: "Bad Moms"

- 27. September: "In the Shadow of the Moon", "Sound & Fury"

Alle neuen Serien im Überblick:

- 1. September: "The Team" (Staffel 2)

- 6. September: "Élite" (Staffel 2), "The Spy" (Mini-Serie), "Bescheidene Helden: Ponoc Short Films Theatre" (Staffel 1), "The I-Land" (Staffel 1)

- 13. September: "Black Lagoon", "Black Lagoon: Roberta's Blood Trail", "The Ranch" (Teil 7), "Unbelievable" (Staffel 1)

- 15. September: "Naruto Shippuden" (Staffeln 1-7)

- 20. September: "The Hockey Girls" (Staffel 1), "Criminal", "Disenchantment" (Staffel 2)

- 25. September: "Glitch" (Staffel 3)

- 26. September: "Brooklyn Nine-Nine" (Staffel 5), "How to Get Away with Murder" (Staffel 4)

- 27. September: "Bard of Blood" (Staffel 1), "Skylines" (Staffel 1), "The Politician" (Staffel 1), "Vis a vis" (Staffel 4)

- 29. September: "Great News"

- noch kein Termin: "Vagabond" (Staffel 1)

ActionPress/Collection Christophel/Shondaland/Nowalk Entertainment Szene aus "How to Get Away with Murder" (Staffel 1)

Collection Christophel © Aniplex / Dentsu / Studio Pierrot Co Ltd / action press Naruto Uzumaki in "The Last: Naruto the Movie"

Sebastian Reuter/Getty Images Der "High Society"-Cast bei der Filmpremiere in Berlin 2017

ActionPress/LILO/SIPA/1101271253 Colin Firth und Helena Bonham Carter in "The King's Speech" (2010)



