Diana June feiert einen süßen Meilenstein! Die Influencerin erlebte in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt der Emotionen. 2018 wurde die Hamburgerin erstmals Mutter. Doch nur wenige Tage nach der Geburt verstarb ihr Baby an einer Blutvergiftung – und für die gebürtige Russin brach eine Welt zusammen. Gut eineinhalb Jahre später durfte sie sich jedoch über ihr zweites Wunder freuen: Sohnemann Adrian wurde geboren. Der kleine Mann ist jetzt schon zwei Jahre alt – für Diana ein emotionaler Tag!

Am 12. Januar feierte Adrian seinen zweiten Geburtstag. Zu diesem Anlass schmiss seine Mama eine kleine Party mit Kuchen, Luftballons und Co. Auf Instagram verfasste sie zudem einige rührende Worte: "Zwei Jahre alt, wo ist die Zeit hin? Das Leben hat so viel mehr Sinn, Freude und Liebe mit dir, mein Schatz. Ich bin so dankbar, dass du dir mich als deine Mutter ausgesucht hast und der liebe Gott dich mir geschenkt hat!" Diana erklärte weiter, Adrian sei das Beste, was ihr je passiert sei: "Heute war ein wunderschöner Tag!"

Nach der Trennung von ihrem Mann lebt Diana seit einigen Monaten mit ihrem Sohn in Hamburg. Den Neustart in einer neuen Wohnung in ihrer Heimatstadt genießt die Kolumnistin sehr, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Es fühlt sich an, als wenn ich eine neue Lunge bekommen habe oder einen neuen Atemweg!"

Instagram / di.anajune Diana June mit Sohn Adrian

Instagram / dianajune Diana June in Kitzbühel, Januar 2022

Instagram / dianajune Diana June in ihrer Wohnung in Hamburg

