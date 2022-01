Bei Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) läuten bald die Hochzeitsglocken! Die Schauspielerin und der Musiker gehen seit anderthalb Jahren gemeinsam durchs Leben – und sind nun offenbar bereit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Unter einem Baum, dem Ort, an dem sie sich ineinander verliebten, fragte der "Bloody Valentine"-Interpret seine Liebste, ob sie ihn heiraten möchte. "Und wie in jedem Leben vor diesem und in jedem Leben danach, habe ich Ja gesagt", schwärmte die Transformers-Darstellerin auf Instagram. Ihren funkelnden Verlobungsring hat der Rocker übrigens selbst entworfen.

