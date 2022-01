Ab nächster Woche kommt bei Are You The One? offensichtlich noch mal ordentlich Schwung in die Kiste! Während die 20 Singles auf der griechischen Urlaubsinsel Paros schon fleißig in der TV-Villa nach ihrem Perfect Match suchen, könnte sich jetzt noch mal alles ändern – denn es wird Besuch erwartet: In Folge neun stößt auch Desirée zum Rest der Gruppe dazu. Das Problem: Die Nachrückerin scheint bei den anderen Damen nicht gerade herzlich willkommen zu sein!

In der Vorschau am Ende der aktuellen Folge waren bereits unterhaltsame Szenen zu sehen. Es sieht nämlich ganz so aus, als würde Neuzugang Desirée eines der Dates crashen, um sich den Single-Männern vorzustellen. "Ich bin ab heute die Neue hier und ich werde die Villa ordentlich aufmischen", kündigte sich die Schönheit mit einem verschmitzten Lächeln an. Ob sie aber vielleicht den richtigen Zeitpunkt verpasst hat, um sich ihr Perfect Match zu angeln?

Die anderen Frauen in der TV-Villa machen jedenfalls keinen erfreuten Eindruck, dass plötzlich noch mehr Konkurrenz am Start ist. "Ach du Scheiße – ich kann das schon in ihren Augen sehen, dass sie eine manipulative Frau ist!" und "Ich will die B*tch hier nicht haben!" lauten nur zwei der Kommentare. Ob diese auch tatsächlich auf Desirée bezogen waren, wird sich in den neuen Folgen zeigen.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / royal.diamond Desirée, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / royal.diamond Desirée, Kuppelshow-Kandidatin

Anzeige

Instagram / royal.diamond Desirée, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de