Oana Nechiti (33) gibt ein ehrliches Schwangerschafts-Update! Die Let's Dance-Bekanntheit und ihr Verlobter Erich Klann (34) werden bald zum zweiten Mal Eltern. Bislang haben die zwei Turteltauben kaum Informationen zu ihrem Nachwuchs preisgegeben – und auch mit Babybauchfotos hält sich die Tänzerin zurück. Doch nun sprach Oana ungewohnt offen über ihre freudige Erwartung – und verriet dabei unter anderem, wie viel sie mittlerweile zugenommen hat!

In ihrer Instagram-Story gab die 33-Jährige im Rahmen einer Fragerunde preis, dass sie ab Freitag in der 27. Schwangerschaftswoche sei. Ihr Babybauch werde mittlerweile auch immer größer. "Ich habe schon circa 13 Kilogramm zugenommen", berichtete Oana und fügte hinzu: "Es ist mehr, als ich gedacht hatte, weil ich bei der ersten Schwangerschaft insgesamt 13 Kilogramm zugenommen habe." Von Dehnungsstreifen blieb die TV-Bekanntheit bislang zwar verschont: "Aber die richtige Wachstumsphase kommt jetzt erst. Schauen wir mal, wie es am Ende aussieht."

Tatsächlich gibt es auch schon das eine oder andere Gelüste, das Oana derzeit verspürt: Bratkartoffeln könne die Rumänin momentan gar nicht oft genug essen. Doch auch sonst gibt es einige Leckereien, auf die sie besonders viel Lust hat. "Tomatensaft und Eis", führte die "Trieb – Tanzen heißt Leben"-Darstellerin weiter aus.

