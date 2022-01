Sie will das Jahr 2021 hinter sich lassen! Denise Bröhl wurde durch ihre Teilnahme an der Kuppelshow Love Island im Jahr 2019 bekannt. Das vergangene Jahr stellte das Reality-TV-Sternchen offenbar vor so manche Herausforderung. Um das in ihren Augen schreckliche Jahr abhaken zu können, entschloss sich Denise dazu, sich einer krassen Typveränderung zu unterziehen. Mit Promiflash sprach sie jetzt über ihr Umstyling.

Denise offenbarte jetzt im Gespräch mit Promiflash: "2021 war das schwerste Jahr, das ich jemals durchleben musste." Kurz vor Weihnachten sei ihr geliebter Hund gestorben, was ihre Stimmung unglaublich getrübt habe. "Ich war noch nie so am Ende. Mir hat noch nie etwas so das Genick gebrochen wie diese Zeit", hielt sie fest. Ihr sei bewusst geworden, dass sie sich irgendwie aus diesem Loch ziehen müsse – ganz egal wie. "Ich habe erst meine Wohnung umgestaltet und renoviert. Irgendwann dachte ich, ich muss auch was an mir ändern", erklärte sie.

Also stattete sie ihrer Friseurin einen Besuch ab und unterzog sich einer radikalen optischen Veränderung: Denise trägt ihre Haare jetzt nicht mehr rot, sondern blond! "Sie wollte mich erst dunkel machen, das war mir aber zu langweilig. Ich war noch nie in meinem Leben blond", berichtete die TV-Bekanntheit. Mit ihrer neuen Haarfarbe sei sie nun total glücklich und zufrieden – auch wenn das Umstyling vielleicht nicht jedem gefalle.

Denise Bröhl

Denise Bröhl

Denise Bröhl

