Denise Bröhl erhebt schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex Micha Schüler! Das ehemalige Paar trat gemeinsam in der diesjährigen #CoupleChallenge-Staffel an – dort krachte es ziemlich oft bei den beiden. Kurz vor dem Start der Ausstrahlung wurde dann bekannt, dass die beiden schon wieder getrennte Wege gehen. Aber waren die Absichten des Sportlers überhaupt aufrichtig? Das zweifelt zumindest Denise jetzt im Promiflash-Interview an.

Im Promiflash-Interview erzählt Denise, dass aus mehreren Nachrichten, die ihr zugespielt wurden, hervorgeht, dass sie für Micha nur Mittel zum Zweck war. "Mir liegt aber auch jetzt eine Nachricht vor von letztem Sommer. Wo sein Freund bestätigt, dass Micha ihm gesagt hat, er will gar nichts von mir, sondern er wäre einfach nur so mit mir zusammen. [...] Er wollte nur ins nächste TV-Format!", behauptet die 32-Jährige. Mit ihrer Vermutung stehe sie auch nicht alleine da.

Zumindest hat Denise aus der Liebes-Pleite gelernt, wie sie betont. "Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich in Zukunft meine Beziehung aus der Öffentlichkeit raushalten. So würde ich eventuell nicht noch mal auf jemanden reinfallen, der es auf ein paar Follower abgesehen hat", überlegt sie.

privat Denise Bröhl und Micha

Instagram / micha_schue Michael Schüler und Denise Bröhl

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

