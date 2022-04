Endlich sprechen Denise Bröhl und ihr Ex Michael Schüler Klartext! Die Love Island-Bekanntheit und der Kicker wollten ihre Teamfähigkeit bei #CoupleChallenge unter Beweis stellen. Bereits kurz vor dem offiziellen Ausstrahlungsbeginn wurde publik, dass die beiden ihre Beziehung nach den Dreharbeiten beendet haben. In der neuen Folge mussten sie nun die Lodge verlassen. Nach ihrem Show-Aus sprachen Denise und Micha mit Promiflash noch einmal ganz offen über ihre Teilnahme an dem Format – und verrieten dabei auch, wie es letztendlich zur Trennung kam...

Im Promiflash-Interview erzählte der 24-Jährige, dass die beiden nach ihrem Exit erst einmal zurück in die Quarantänehütte geschickt wurden. "Am nächsten Tag kam es zu einer Diskussion, die dann mit der Trennung endete", führte Micha weiter aus. Danach habe sich das Ex-Paar auch nicht mehr ausgesprochen. "Nach den Dreharbeiten haben wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Sind nach Hause geflogen im selben Flugzeug, aber getrennt voneinander", meinte Denise.

Mittlerweile haben die ehemaligen Turteltauben auch keinen Kontakt mehr. "Und ich bin auch froh, dass ich jetzt endlich abschließen kann. Ihn nicht mehr hören, sehen oder posten muss", stellte die 35-Jährige klar. Sie sei total glücklich darüber, dass sie die Geschehnisse nun in Ruhe verarbeiten könne. Micha scheint es da ganz ähnlich zu gehen. "Diese Frau ist Geschichte für mich", wetterte er gegen seine Ex.

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / micha_schue Michael Schüler, "#CoupelChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

