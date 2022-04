Hat sich das Liebes-Aus von Denise Bröhl und Michael Schüler etwa schon angebahnt? Das einstige Love Island-Girl und der Fußballer sind aktuell bei #CoupleChallenge zu sehen. Bereits vor der Ausstrahlung hatten die beiden allerdings ihre Trennung bekannt gegeben. Doch tatsächlich schien es schon vor ihrer Teilnahme an der Show bei den einstigen Turteltauben zu kriseln. Denise verriet jetzt, dass Micha schon vor den Dreharbeiten mit anderen Frauen geflirtet hatte!

In einem YouTube-Interview mit Sanijel Jakimovski sprach die Influencerin ganz offen über ihren Ex. "Ich wollte mir nicht eingestehen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Ich meine, im Nachhinein weiß ich, was nicht gestimmt hat: Da waren halt andere Damen mit ihm am Chatten", gab Denise ehrlich zu. Davon erfahren habe sie tatsächlich erst durch ihre Fans, die sie in den Kommentaren unter ihren Beiträgen darauf aufmerksam gemacht haben.

Auch im Bett hatten die 35-Jährige und der Kicker schon vor dem Dreh eine Durststrecke – und das, obwohl die beiden zu diesem Zeitpunkt gerade einmal seit sieben Monaten zusammen waren. "Es lief halt auch sexuell nichts mehr die letzten zwei bis drei Monate vor Beginn von '#CoupleChallenge'", führte Denise weiter aus.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Denise Bröhl, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / micha_schue Michael Schüler und Denise Bröhl

Anzeige

Instagram / micha_schue Michael Schüler, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de