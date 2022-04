Michael Schüler macht jetzt ein ehrliches Geständnis! Der Kicker und die Love Island-Bekanntheit Denise Bröhl hatten vor dem Ausstrahlungsbeginn der neuen #CoupleChallenge-Staffel ihr Liebes-Aus bereits publik gemacht. In der neunten Folge mussten sie sich nun in der Exit-Challenge gegen ihre Konkurrenten Calvin (30) und Marvin Kleinen geschlagen geben – und die Lodge verlassen. Doch tatsächlich schien ihre Beziehung schon vor Beginn der gesamten Dreharbeiten in die Brüche zu gehen. Micha verriet jetzt, dass Denise schon vor der Teilnahme an dem Format mit ihm Schluss machen wollte!

Nach der Niederlage in der Exit-Challenge suchte der Fußballer das Gespräch mit der Ex on the Beach-Bekanntheit Sandra Soleil (29) – und sprach mit ihr ganz offen über die 35-jährige Denise. Dabei plauderte er aus, dass diese um jeden Preis in der Show auffallen wollte. "Die hat irgendwann gesagt: 'Joa, ich hätte auch kein Problem damit, hier irgendwie in der Sendung Schluss zu machen'", gab Micha ehrlich zu.

Sandra schien nach dem Gespräch ziemlich geschockt über die Aussagen der Wimpern-Stylistin zu sein. "Ich finde, das ist halt total falsch", wetterte sie gegen ihre Konkurrentin. Die Kölnerin finde es total komisch, dass Denise und Micha in der Lodge immer so siegessicher gewirkt hätten, obwohl sich die Trennung zu diesem Zeitpunkt offenbar ja wohl schon angebahnt hatte: "Das ergibt halt keinen Sinn!"

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Instagram / micha_schue Michael Schüler und Denise Bröhl

Instagram / micha_schue Michael Schüler, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

