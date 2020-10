Ja, das ist wirklich Denise Bröhl! Vor einem Jahr wurde die quirlige Kölnerin durch ihre Teilnahme bei Love Island bekannt und konnte sich dadurch eine enorme Followerschaft aufbauen. Eine große Klappe hatte Denise zwar damals schon, doch optisch hat sie sich in den vergangenen zwölf Monaten sehr verändert – zuletzt sogar so sehr, dass man sie kaum noch wiedererkennt! Mit einer neuen Haarfarbe, einem neuen Schnitt und ein paar kleinen Beauty-Eingriffen im Gesicht präsentierte sie im Promiflash-Interview ihr neues ich.

Denise hat sich eine Rundumerneuerung gegönnt, wie sie gegenüber Promiflash verriet: Ihren kantigen Bob trägt sie nun deutlich kürzer und hat sich für einen kupferfarbenen Ton entschieden. Mehrere Stunden saß sie für diese Verwandlung beim Friseur. Doch das ist noch längst nicht alles: Auch ihre Lippen hat sie sich erst vergangene Woche unterspritzen lassen. Hinzu kamen eine Augenbrauenpigmentierung, ein Fadenlifting und eine Botoxinjektion für einen frischeren Look. "Ich wollte einfach mehr Weiblichkeit im Gesicht. Das Botox in die Stirn haben wir hauptsächlich gegen meine Migräne gemacht. Das machen wir schon seit drei Jahren und es hat Wunder bewirkt. Falten hatte ich da, Gott sei Dank, noch keine", erklärt die Wimpernstylistin.

Doch was steckt hinter dem Umstyling der Reality-TV-Bekanntheit? "Es ist einfach mal Zeit für eine Veränderung. Ich möchte nicht mehr das nette, süße Mädchen von nebenan sein, sondern einfach mal zeigen, was in mir steckt", stellt die Rheinländerin gegenüber Promiflash klar. Ihr sei es im Endeffekt egal, wie es bei ihren Followern ankommt, Hauptsache ihr gefällt es! "Ich bin eine selbstständige, selbstbewusste Frau von fast 34 Jahren mit einer eigenen Meinung und einem eigenen Leben", schloss sie ab.

RTL II / Magdalena Possert Denise Bröhl, "Love Island"-Kandidatin 2019

Privat Denise Bröhl nach ihrem Umstyling

Privat Denise Bröhl 2012

