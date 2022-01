Die dänischen Royals haben sich mal wieder in ihre Festtagsklamotten geworfen! Seit nunmehr 50 Jahren sitzt Königin Margrethe II. (81) nun schon auf Dänemarks Thron. Zu diesem Jubiläum wurde die Regentin im Rahmen einer kleinen Veranstaltung auf Schloss Christiansborg in Kopenhagen gewürdigt. Die große Feier musste zunächst noch verschoben werden. Die Königsfamilie war aber auch schon bei diesem Event vor Ort. Unter anderem kam Prinzessin Mary (49), und zwar in einem hochgeschlossenen, beigefarbenen Kleid!

Die 49-Jährige erschien an der Seite ihres Mannes Prinz Frederik (53) zu den Feierlichkeiten und legte einen recht farblosen Auftritt hin. Mary trug eine schlichte Robe in einem Beigeton mit einem weißen Kragen. In einer ähnlichen Farbe hatte sie auch ihre hohen Schuhe, ihre Handschuhe und ihren Mantel gewählt. Für das einfach gehaltene Kleid wurde aber offenbar tief in die Tasche gegriffen. Rund 834 Euro kostet das Kleidungsstück im Netz.

Die Hauptperson des Abends kam dafür etwas farbenfroher daher. Königin Margrethe trug zu ihrem Thronjubiläum ein blaues Kleid zu einem Blazer in der gleichen Farbe. Draußen in der Kälte wurde dieses allerdings zum Großteil von einem schweren, flauschigen Mantel in einem Grauton verdeckt.

Getty Images Margrethe von Dänemark im Juni 2021

Getty Images Prinzessin Mary beim 50. Thronjubiläum der dänischen Königin in Kopenhagen, Januar 2022

Getty Images Königin Margrethe II. bei ihrem 50. Thronjubiläum in Kopenhagen, Januar 2022

