Leigh-Anne Pinnock (30) teilt Einblicke in ihr Mama-Dasein! Spätestens seit Ende August 2021 hat sich das Leben der Musikerin und ihres Partners Andre Gray (30) komplett verändert: Die Little Mix-Bekanntheit brachte Zwillinge zur Welt. Ihr erster Nachwuchs macht die Sängerin besonders stolz. Am liebsten würde sie wohl so viele Details wie möglich mit ihren Fans teilen. Jetzt veröffentlichte Leigh-Anne einen besonders intimen Schnappschuss!

Auf Instagram lud die frischgebackene Mutter nun eine Aufnahme hoch, bei der keine Zweifel mehr offenbleiben: Leigh-Anne scheint ihre neue Rolle als Mutter in vollen Zügen zu genießen. Mit bedachtem Blick und im lässigen Outfit beobachtet die Neu-Mama ihren Nachwuchs, während dieser zufrieden an ihren Brüsten nuckelt. Die Nähe zu ihren Sprösslingen scheint Leigh-Anne gegen nichts auf der Welt eintauschen zu wollen.

Über den Beitrag verlor die Schönheit allerdings gar keine großen Worte – sie betitelte das Pic lediglich mit dem Wort "Mom", was übersetzt Mutter bedeutet. Ihre Follower sind bei diesem Anblick jedenfalls völlig aus dem Häuschen: "Oh mein Gott, das ist so süß!" und "Die beste Mama – ich bin so stolz auf dich!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Bild.

Getty Images Leigh-Anne Pinnock bei der Premiere von "Boxing Day" in London, November 2021

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock mit den Zwillingen im November 2021

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock im März 2021

