Zu wem halten die Temptation Island V.I.P.-Fans? Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (25) sind eigentlich mit dem Ziel, sich gegenseitig ihre Treue zu beweisen, in das Fremdflirt-Format gegangen – das ging aber gewaltig nach hinten los. Der Blondschopf ließ sich von Verführerin Anastasia Mennemeier einen heißen Lapdance geben und verschwand mit ihr im Gebüsch, die Beauty knutschte mit Verführer Dominik Brcic fremd. Was denken die Zuschauer darüber?

Unter einem Promiflash-Beitrag entbrannte eine hitzige Diskussion, wer von den beiden den größeren Fehler gemacht hat. "Sie hat alles richtig gemacht. Alleine die Busch-Aktion, sorry. Ich hätte an ihrer Stelle zehn Leute geküsst", findet Paulinas prominente Verteidigerin Walentina Doronina – andere nehmen Henrik allerdings in Schutz. "Küsst fremd und heult beim Lagerfeuer, weil er ja angeblich was gemacht hat. Manchmal muss man das nicht verstehen" oder "Henrik hat sich mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert, aber sie finde ich viel schlimmer. Bei ihr war das Ganze mit Gefühl und Emotionen. Das ist für mich viel schlimmer als eine rein körperliche Aktion", wetterten einige Nutzer gegen Paulina.

Es wurden aber auch einige vermittelnde Stimmen laut, die das Verhalten beider Parteien als gleichwertig empfanden. "Beide Seiten haben die Beziehung gegen die Wand gefahren. [...] Es ist auch nicht unser Recht, sich dort einzumischen und irgendjemanden zu beleidigen", fand beispielsweise ein User.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Collage: Henrik Stoltenberg und Anastasia Mennemeier bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten: Paulina Ljubas und Dominik Brcic

Anzeige

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de