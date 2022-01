Christin Okpara (26) scheint die aktuelle Situation äußert gelassen zu nehmen! In wenigen Tagen startet das Dschungelcamp – allerdings ohne die ehemalige #CoupleChallenge-Kandidatin: Die Beauty sorgte mit einem mutmaßlich gefälschten Impfpass für ordentlich Aufsehen und wurde aus dem Cast gestrichen. Doch all der Aufruhr lässt Christin offensichtlich gar nicht so nah an sich ran – sie genießt erst mal eine Safari-Tour!

Via Instagram teilte die TV-Bekanntheit nun mehrere Schnappschüsse, die sie auf einem Geländewagen mitten in der Wildnis zeigen. "Ein Traum wurde wahr. Ich wollte schon immer mal eine Safari-Tour hautnah miterleben", schwärmte Christin. Gesagt, getan: In unmittelbarer Nähe schlich sich sogar ein Elefant mit aufs Bild. Christin genießt ihre Zeit gerade jedenfalls in vollen Zügen: "Der ganze Aufruhr hat sich gelohnt. Sie wollen dich fallen sehen? Dann täusche ihnen den Fall vor, denn die optische Täuschung verwirrt die Menschheit. Du selbst kreierst die Spielregeln des Games!"

Eine Sache ist aber auf jeden Fall nicht vorgetäuscht – nämlich die Tatsache, dass nun Jasmin Herren (43) Christins Platz im Dschungelcamp einnehmen wird. Die Witwe von Willi Herren (✝45) war bereits als Nachrückerin gedacht, dass sie nun doch so schnell zum Einsatz kommen wird, dürfte allerdings viele Fans der Show überrascht haben.

Instagram / christinokpara Christin Okpara im Januar 2022

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

