Shaun White (35) schwebt auf Wolke sieben. 2019 lernten der Sportler und Nina Dobrev (33) sich kennen und lieben. Anfangs versuchte das Paar jedoch, seine Beziehung vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Ende 2020 teilte die Schauspielerin dann aber das erste Pärchenbild von ihr und ihrem Liebsten. Seither veröffentlichen die beiden hin und wieder neue Schnappschüsse. In einem Interview sprach Shaun jetzt über ihre Beziehung und kam dabei ganz schön ins Schwärmen!

Gegenüber People verriet der Snowboarder, dass die aktuelle Gesundheitslage und der Lockdown dazu beitrugen, dass er und Nina beschlossen, zusammenzuziehen. "Wir gingen in den Baumarkt, kauften einen Haufen Farbe und Pinsel und wuchsen über uns hinaus, aber es machte wirklich Spaß", erinnerte sich der 35-Jährige. "Während der Pandemie war sie meine Lebensretterin – sie hat diese Zeit in meinem Leben wirklich zu etwas Besonderem gemacht", schwärmte Shaun.

Zudem verriet der Profi-Sportler, dass es einen Moment gab, in dem er erkannte, dass die 33-Jährige etwas ganz Besonderes sei. Sowohl die ehemalige Vampire Diaries-Darstellerin, als auch der Olympia-Medaillengewinner sind Hundebesitzer. Nachdem sie zusammengezogen waren, wurden ihre beiden Vierbeiner Freunde. "Es sollte also wirklich so sein", freute sich Shaun.

Instagram / shaunwhite Nina Dobrev mit Shaun White

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White

Instagram / nina Nina Dobrev mit Shaun White

