Yeliz Koc (28) schmiedet Hochzeitspläne! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin geht seit rund fünf Monaten allein durchs Leben. Anfang September 2021 gab ihr damaliger Freund Jimi Blue Ochsenknecht (30) bekannt, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Und das, obwohl Yeliz zu diesem Zeitpunkt mit ihrer gemeinsamen Tochter schwanger war. Für die Kleine sind die beiden zwar weiterhin zusammen da – ein Liebescomeback gab es bisher aber nicht: Yeliz betonte nun, dass sie nach wie vor Single ist. Trotzdem macht sie sich schon Gedanken über ihre Hochzeit.

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige ein Video, in dem sie zu dem Lied "Er lebt in dir" aus "Der König der Löwen" tanzt. Der Song liegt ihr offenbar ziemlich am Herzen. Zumindest verriet sie, dass er definitiv auf ihrer Hochzeit laufen werde. "Hab nur noch keinen Mann", scherzte die Influencerin.

Yeliz hat allerdings schon eine Idee, wo sie auf die Suche nach ihrem Mr. Right gehen könnte. Sie könne sich vorstellen, noch einmal an Bachelor in Paradise teilzunehmen. Anlässlich der Ausstrahlung der dritten Staffel der Kuppel-Show richtete sie sich im November an den Sender und erklärte: "Sagt Bescheid, wenn es nächstes Jahr wieder eine Staffel gibt." Die Hannoveranerin gab an, im Gegensatz zu 2018 nun auch viel offener und gesprächiger zu sein.

