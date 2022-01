Céline Dion (53) gedenkt René Angélils. 2016 verlor der Mann und Manager der Sängerin den Kampf gegen Krebs und starb im Alter von 73 Jahren. Bis zu seinem Tod waren sie über zwanzig Jahre ein Paar. Aus ihrer Beziehung gingen drei gemeinsame Kinder hervor. Renés Verlust hat in der Familie ein großes Loch hinterlassen. Anlässlich seines sechsten Todestags erinnerte Céline nun mit rührenden Worten an ihn.

Auf Instagram veröffentlichte die 53-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Mannes und schrieb, dass sie ihn sehr vermisse. Zudem teilte sie einen Auszug aus ihrem 2019 erschienenen Song "Courage". Dieser lautete: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. Ich denke mindestens hundert Mal an dich, weil ich in dem Echo meiner Stimme deine Worte höre, so als wärst du noch da."

Im vergangenen Jahr betonte Céline, dass René für immer in ihrem Herzen sei und ihre drei Kinder René-Charles (20), Nelson (11) und Eddy (11) stets begleite. "Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken. [...] Wir lieben dich", schrieb sie in einem Instagram-Posting.

Anzeige

Getty Images René Angélil, Céline Dions Mann

Anzeige

Getty Images René Angélil und Céline Dion bei den World Music Awards 2004

Anzeige

Instagram / celinedion Sängerin Céline Dion mit ihren drei Söhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de