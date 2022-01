Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (28) freuen sich auf ihr Baby! Nachdem die beiden TV-Bekanntheiten sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatten, funkte es schnell. Das Duo verliebte sich ineinander und verkündete kurz darauf sogar, gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen. Die werdenden Eltern können es kaum abwarten, ihre Tochter im Arm zu halten – und wollten deshalb auch schon wissen, wie die Kleine aussieht...

In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" schilderte der Influencer, dass das Paar kürzlich einen kleinen Test gemacht habe: "Wir haben mal in so einem Generator unsere zwei Bilder vom jetzigen Stand analysieren lassen, wie es aussehen könnte als Baby!" Das Ergebnis überzeugte die beiden aber nicht wirklich: "Das ist schon ein bisschen verstörend auch, wenn man so was sieht."

Im Frühjahr soll der Bachelor-Sprössling das Licht der Welt erblicken. Einen Namen haben Serkan und Samira bisher noch nicht ausgewählt – die beiden wissen allerdings schon, wie ihr Kind nicht heißen soll. Der Regensburger findet Akassia toll, seine Liebste allerdings nicht.

RTL Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2022

