Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) schweben im siebten Himmel! Am Mittwochabend teilten die Schauspielerin und der Musiker die wunderbaren News mit der Welt: Das Paar hat sich nach eineinhalb Jahren Beziehung verlobt. Die Fans der beiden waren anschließend total aus dem Häuschen – und haben bereits eine wilde Vermutung: Geben sich Megan und MGK bei einer Doppelhochzeit mit ihren Freunden Kourtney Kardashian (42) und Travis Scott (30) das Jawort?

Erst im vergangenen Herbst war auch der Schlagzeuger vor seiner berühmten Freundin auf die Knie gegangen und hatte um ihre Hand angehalten. Nachdem sich nun auch Megan und MGK verlobt haben, steht für die Fans des Power-Quartetts fest: Die beiden Paare sollten gemeinsam ihre Liebe besiegeln! "Ich denke, sie sollten zusammen eine große Goth-Hochzeit feiern", schrieb ein User auf Twitter, und auch viele weitere zeigten sich von dieser Idee begeistert.

Die Heiratsanträge der beiden Paare waren gar nicht so verschieden: Travis und Machine Gun Kelly trugen bei ihren Kniefällen jeweils gestreifte Shirts und standen beide in einem Meer aus Kerzen. Böse Zungen behaupteten sogar, der "My Bloody Valentine"-Interpret habe den Antrag seines Kumpels einfach kopiert.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im Mai 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Kourtney Kardashian, Megan Fox und Machine Gun Kelly

Instagram / travisbarker Machine Gun Kelly und Travis Barker im August 2021

