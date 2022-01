Gerda Lewis (29) ist kein großer Fan von Desirée! Der Neuzugang bei Are You The One? mischte die Truppe ordentlich auf: Die schöne Blondine kam bei den Männern ziemlich gut an, dafür aber weniger bei den Mädels. Insbesondere Monami kommt gar nicht mit der Beauty klar, da diese ein Auge auf ihren Crush Antonino geworfen hat. Gerda teilt Monamis Einstellung offenbar und zog im Netz über Desirée her!

In ihrer Instagram-Story kommentierte die Influencerin, dass Desirée sich recht offensiv an Antonino ranmacht – die Treue-Testerin kam dabei nicht wirklich gut weg. "Wie kann man so respektlos sein? [...] Wie kann man sich mit 30 Jahren noch so benehmen, verstehe ich nicht. Geht gar nicht", lästerte die 29-Jährige und kam zu dem Schluss: "Ich denke, sie ist im falschen Format. Sie hätte mal zu Temptation Island gehen können, da hätte sie mal die Treue richtig testen können."

Die einstigen GNTM-Kandidatin fand es außerdem merkwürdig, dass Desirée mit sehr jungen Männern flirten würde. "Alter ist nur eine Zahl, aber ich finde es ein bisschen komisch, weil ich mir denke: Ob er ihr mit 21 das geben kann, was sie sich mit 30 erhofft?", zweifelte Gerda an.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Monami van Eden, Reality-TV-Bekanntheit

Desirée, Kuppelshow-Kandidatin

Gerda Lewis im Dezember 2021

