Mit so einem Tag hatte Monami van Eden sicherlich nicht gerechnet! Bereits nach wenigen Tagen in der Are You The One?-Villa hatte die Hotelfachfrau ein Auge auf den Single-Boy Antonino De Niro geworfen. Die beiden kamen sich auch schon das ein oder andere Mal näher. Nun stand ein romantisches Date auf dem Plan – doch das wurde eiskalt von Neuzugang Desirée gecrasht!

Sichtlich enttäuscht zeigte sich Monami, als sie ihren Antonino an die Blondine abgeben musste. Statt trauter Zweisamkeit trat das Model kurz darauf wieder den Heimweg an, während Antonino die Zeit mit Desirée verbrachte. "Ich war sehr überrascht und enttäuscht zugleich, weil wir uns sehr aufs Date und die Zweisamkeit gefreut hatten", verriet Monami gegenüber Promiflash. Wenn es nach ihr gegangen wäre, dann wäre der Tag anders verlaufen: "Ich hätte mir gewünscht, dass Antonino das Date mit ihr ablehnt und mich dann nicht stehen lässt." Ohnehin sei es für Monami ein No-Go, einer anderen Frau den Mann auszuspannen.

Für Antonino kam eine Date-Absage aber gar nicht infrage. "Weil ich in einer Datingshow bin und ich jede weibliche Kandidatin kennenlernen sollte, um mein perfektes Match nicht auszuschließen", stellte der Fitnesstrainer klar. Er könne zwar verstehen, dass Monami angepisst reagierte, sie müsse sich in Bezug auf seine Treue aber keine Sorgen machen. Als Konkurrenz sieht Monami Desirée aber sowieso nicht an: "Sie ist keine Konkurrenz für mich, aber hat sehr mit ihrer Art provoziert!"

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Desirée, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Antonino, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Monami, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de