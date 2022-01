Katie Price (43) ist stinksauer! 2009 war die Ehe des Models mit Peter Andre (48) in einem öffentlichen Rosenkrieg geendet. Auch heute ziehen die beiden TV-Stars hin und wieder in den Medien übereinander her. 2015 heiratete der Sänger dann erneut. Und wie es scheint, hat Katie auch ein Problem mit dessen neuer Frau Emily: Katie schimpfte nun im Netz über die zweifache Mutter.

"Ich habe schon so lange geschwiegen, aber ich habe genug von Leuten, die Geschichten über mich verkaufen und besonders von dieser Frau namens Emily", schrieb die TV-Bekanntheit auf Instagram. Zudem beschwerte sich die 43-Jährige darüber, dass die Gattin ihres Ex-Mannes ihre Tochter daran gehindert habe, sie in der Entzugsklinik zu besuchen. "Sie ist so eifersüchtig auf meine Beziehung zu Princess", betonte Katie.

Dann richtete der Reality-TV-Star seine Worte direkt an die 32-Jährige. "Emily, du bist kein Elternteil meiner Kinder und wirst es auch nie sein, also kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Du bist so hinterhältig und definitiv nicht die Person, als die du dich in der Öffentlichkeit präsentierst", stellte die fünffache Mutter klar.

Anzeige

Getty Images Emily und Peter Andre

Anzeige

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie im Netz gegen die Frau ihres Ex-Mannes Peter schießt? Ich finde das völlig berechtigt. Das geht gar nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de