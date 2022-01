Ramin Abtin (49) platzt der Kragen! Bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser kämpfen die Kandidaten gegen ihr Übergewicht und damit für ein gesünderes Leben. Der Weg dorthin beinhaltet neben bewusster Ernährung auch eine Menge Sport. Das scheint Nico allerdings nicht besonders zu schmecken. Bei einer Trainingseinheit kommt er an seine Grenzen und wird patzig – sehr zum Ärger seines Coaches Ramin!

In der aktuellen Folge lässt die Motivation des 20-Jährigen zu wünschen übrig. Nach Ramins Anweisungen raunt Nico bockig: "Das ist mir scheißegal heute." Für seinen Trainer ist damit eine Grenze überschritten. "Das ist kein Grund, hier ausfällig zu werden. Du hast gesagt, es ist dir scheißegal. Nicht in dem Ton!", wettert der ehemalige Kickbox-Weltmeister. Die Ansprache scheint allerdings nicht zu fruchten. Wenig später zickt Nico erneut – und wird daraufhin sogar kurzzeitig aus dem Training ausgeschlossen. "Du setzt dich jetzt dahin und machst gar nichts mehr", weist Ramin ihn streng an.

Kurz darauf sucht der 49-Jährige noch mal das Gespräch mit seinem Schützling. "Nico, mit solch einer Einstellung wirst du nirgends ankommen, nirgends", redet er ihm ins Gewissen – mit Erfolg. Nico macht sich wieder an den Sport. "Ich weiß, dass er es eigentlich nur gut meint. Aber ab und zu ist es wirklich hart", räumt der gebürtige Erftstädter schließlich ein.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Sat.1 Ramin Abtin bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Nico bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, bekannt aus "The Biggest Loser"

