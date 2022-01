Vermisst Arielle Rippegather den Sex als Mann? Viele Fans kennen die DSDS-Bekanntheit noch unter ihrem ursprünglichen Namen Marco – vor einiger Zeit hat sich die Sängerin aber einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen, um sich dadurch endlich ihren großen Traum vom weiblichen Körper zu erfüllen. Mittlerweile läuft es in Arielles Sexleben als Frau ebenfalls richtig rund – besser als vor der Angleichung?

In einem Q&A auf Instagram wich die Blondine auch den pikanten Fragen ihrer Fans nicht aus. Ein Follower wollte von Arielle wissen, ob sie beim Liebesspiel den Part des Mannes oder den der Frau bevorzugt. "Ich habe mich früher beim Sex nicht wohlgefühlt. Heute fühlt es sich für mich richtig an", lautete die ehrliche Antwort der Musikerin. Sie ist aber der Meinung, dass die Gefühle von Mann und Frau beim Geschlechtsverkehr nicht miteinander zu vergleichen seien. "Es ist komplett anders", stellte Arielle klar. Ihre engsten Freunde, die wohl in zahlreiche ihrer erotischen Geheimnisse eingeweiht sind, könnten davon ein Liedchen singen.

Um ihr Sexleben zu optimieren, musste das TV-Sternchen in der Vergangenheit etwas nachsteuern. Ihre operierte Vagina war nicht tief genug und machte beim Liebesakt Probleme. Seit Arielle etwas hat nachbessern lassen, läuft es aber wie am Schnürchen. "Es geht rein raus, rein, raus. Die OP hat unser Sexleben verdoppelt", schwärmte sie vergangenen Oktober gegenüber Promiflash von der intimen Zweisamkeit mit ihrem Partner.

Instagram / ariellerippegather_official TV-Bekanntheit Arielle Rippegather

TVNOW / Stefan Gregorowius Arielle Rippegather bei DSDS

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather

