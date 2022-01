Kylie Jenner (24) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Seit August des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die TV-Bekanntheit und ihr Partner Travis Scott (30) erwarten nach Töchterchen Stormi Webster (3) ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Bereits im Dezember 2021 soll die schwangere Schönheit eine große Babyparty organisiert haben. Jetzt stand Stormis Geburtstagsfeier auf dem Plan – und Kylie präsentierte ihr pralles Babybäuchlein!

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Zweifach-Mama mehrere Eindrücke der Fete. Ein Boomerang dürfte den Fans aber besonders ins Auge gestochen sein – nämlich der, in dem Kylie ihre XL-Babykugel zeigt: In einem pinkfarbenen Outfit samt Blazer steht die Schwangere vor dem Spiegel und setzt ihre süßen Rundungen perfekt in Szene. Ob sie in wenigen Wochen noch immer diesen Look tragen kann? Ihre Bauchmitte scheint jedenfalls von Tag zu Tag runder zu werden.

Ob Kylie erneut ein Mädchen oder etwa erstmals einen Jungen erwartet, ist bisher noch unklar. Aufmerksame Follower sind sich aber einig, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit erneut weiblichen Nachwuchs bekommen dürfte – immerhin seien ein paar Dekorationen bei der vergangenen Feier in zarten Rosatönen gewählt worden.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

