Kylie Jenner (24) fühlt sich als werdende Mutter offenbar sehr wohl! Im August 2021 verkündete die TV-Bekanntheit in einem herzerwärmenden Video ihre zweite Schwangerschaft. Zusammen mit ihrem Liebsten Travis Scott (30) ist die Beauty bereits Mama der kleinen Stormi Webster (3). Im Netz präsentiert sich Kylie regelmäßig als heiße Mama in High Heels. Offenbar verleiht ihre Babykugel der Influencerin noch mehr Selbstbewusstsein: Jetzt präsentierte Kylie ihren nackten Babybauch ganz sinnlich!

Die Keeping Up With the Kardashians-Berühmtheit teilte via Instagram zwei Schnappschüsse, auf denen sie sich ganz aufreizend rekelt. Dabei sticht die Wölbung ihres Bauchs, der schon mächtig gewachsen ist, gleich ins Auge. Dazu teilte der Realitystar die Zeilen: "Ich bin eine Frau" und bezog sich dabei auf den Song "I Am Woman" der US-amerikanischen Sängerin Emmy Melli. In dem Lied erklärt sie, dass Frauen sich in ihrem Körper wohlfühlen und sich selbst so lieben sollen, wie sie sind. Genau das tut Kylie offensichtlich – besonders mit ihrer Kugel.

Denn die 24-Jährige wirkt selbstbewusster denn je. Ihre Follower sahen das wohl genauso und waren von der neuesten Aufnahme ganz verzaubert. Auch ihre ältere Schwester Kourtney Kardashian (42) ist offenbar ebenso begeistert von den Babybauchbildern. "Du bist alles", kommentierte die 43-Jährige mit einem weißen Herz.

kyliejenner / Instagram TV-Bekanntheit Kylie Jenner, 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

