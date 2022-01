Heidi Klums (48) Körper ist ihr Kapital! Die schöne Blondine aus Bergisch Gladbach zählt zu den gefragtesten und erfolgreichsten Models weltweit: Die Beauty modelte und lief in ihrer Karriere nicht nur für namhafte Designer wie Victoria's Secret, sie ist auch Jurorin in diversen Shows wie Germany's next Topmodel. Im Laufe ihrer Karriere passierten ihr schon so manche kuriose Dinge: Unter anderem wurden Heidis Beine von einem Kunden versichert – zu unterschiedlichen Summen!

Bei "The Ellen Degeneres Show" plauderte Heidi aus, dass ein Kunde in der Vergangenheit mal ihre Beine versichern ließ – für knapp 1,75 Millionen Euro. Jedoch seien ihre Beine mit unterschiedlichen Summen versichert worden. "Eins war teurer als das andere... Es ist schon seltsam, was manche Menschen machen", wunderte sich Heidi.

Dass die beiden Gliedmaßen der Modelmama versicherungstechnisch unterschiedlich bewertet wurden, hat wohl einen bestimmten Grund. "Als ich jünger war, bin ich in eine Glasscherbe gefallen, darum habe ich eine große Narbe", erklärte die 48-Jährige.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im September 2021 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den American Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im August 2021 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de