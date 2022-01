Tara Tabitha (28) hat sich offenbar gut auf die Zeit in Südafrika vorbereitet! In wenigen Tagen stellt sich die Ex on the Beach-Bekanntheit einer neuen Herausforderung: Sie zieht gemeinsam mit Musiker Lucas Cordalis (54), Modeschöpfer Harald Glööckler (56) und Co. ins Dschungelcamp. Mit Promiflash sprach Tara schon vor ihrem Einzug über die neue Staffel – und verriet dabei: Sie hat vor ihrer Abreise insgesamt sieben Kilo zugenommen!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte die 28-Jährige, dass sie sich schon vor ihrer Teilnahme einige Gedanken um die extremen Umstände vor Ort gemacht habe. "Ich habe mir sieben Kilogramm Speck angefuttert", berichtete sie. Doch Tara ist sich sicher, dass sie die Extrapfunde im Camp schnell wieder loswird. "Ich hoffe, dass ich [...] bis zu zehn Kilogramm abnehme", erklärte sie hoffnungsvoll.

Im Gegensatz zu ihren Mitkandidaten hat die Influencerin bislang eher wenig TV-Erfahrung gesammelt. Doch das findet die Österreicherin überhaupt nicht schlimm – im Gegenteil. "Ich denke, dass es viele Vorteile mit sich bringt, eine der Unbekannteren im Camp zu sein, weil sowohl meine Mitcamper als auch die Zuschauer weder positive noch negative Vorurteile haben können", meinte Tara.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Dschungelcamp-Kandidatin 2021

RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

