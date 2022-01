Tara Tabitha (28) weckt die Vorfreude! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin befindet sich zurzeit in den Vorbereitungen für die diesjährige Staffel vom Dschungelcamp und nahm bereits die Reise nach Südafrika auf sich. Neben den anderen Teilnehmern wie Harald Glööckler (56) oder Janina Youssefian (39) will die Influencerin den Zuschauern dort ordentlich einheizen: Tara überlegt sogar, sich im Dschungel auszuziehen!

Bild sprach mit der Österreicherin über die bevorstehenden Wochen in der Dschungelshow, wo die Zuschauer jeden Schritt der Kandidatin beobachten können. Wird sie auch mal ein bisschen Haut zeigen? "Die Königin muss sich auch ausziehen, oder?", witzelte sie. Das könne sich Tara also durchaus vorstellen! "Sag niemals nie. Oben ohne kann schon mal sein!", gab sie zu.

Damit wird sie allerdings nicht die einzige Kronenanwärterin im Dschungel sein, die die Zuschauer nackt sehen können. Denn ihre Mitstreiterin Linda Nobat (26) war in dieser Angelegenheit bereits die Vorreiterin: Sie zog sich für das Cover der Februar-Ausgabe des Playboys aus! Auch das würde Tara eines Tages gerne machen, verriet sie im Interview.

RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

RTL Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

