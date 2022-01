Über diesen Kommentar musste Joshua Kimmich (26) bestimmt schmunzeln! Schon seit Jahren steht er als Profi-Kicker für den FC Bayern München auf dem grünen Rasen und begeistert mit seinem fußballerischen Können. Privat ist der Sportler seit neun Jahren mit seiner Liebsten Lina Meyer superhappy. Zusammen haben die beiden zwei Söhne. Und offenbar gehört es zum Alltag des Paares, sich gegenseitig ab und an mal auf die Schippe zu nehmen. Wie Lina nun unter einem Post von Joshua bewies!

Vor einigen Tagen wurde Joshua zum Nationalspieler des Jahres ernannt – eine große Ehre für ihn! Via Instagram bedankte sich der 26-Jährige in einem kurzen Statement samt Schnappschuss, welcher ihn im Dress der deutschen Fußballnationalmannschaft zeigt. Im Zuge dessen gratulierten ihm Kollegen wie beispielsweise Serge Gnabry (26) und auch seine Fans. Doch auch Freundin Lina ließ es sich nicht nehmen und kommentierte. Jedoch machte sie sich eher über ihn lustig – mit einem frechen Hashtag! "Nimm endlich dein Trikot aus der Hose", forderte Lina ihn darin auf. Und augenscheinlich ist Joshuas Liebste nicht die Einzige, die findet: Ein Trikot gehört nicht in die Hose gesteckt.

Denn ihre Bemerkung wurde schon über 5.740 Mal gelikt. "Vielleicht ist er so windschnittiger und bekommt mehr Tempo, ha ha", merkte ein Follower dazu an. Ein anderer schrieb begeistert: "Geil, sie scheint dich ja im Griff zu haben, Joshua." Ob der Fußballer sein Shirt beim nächsten Spiel nicht mehr in der Hose trägt, werden seine Fans nach diesem Kommentar bestimmt genau beobachten.

Getty Images Joshua Kimmich während einer Trainingseinheit für die EM 2021

Getty Images Joshua Kimmich und seine Freundin Lina Meyer bei der EM im Juni 2021

Getty Images Joshua Kimmich, Fußballer

