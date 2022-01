Lola Weippert (25) setzt sich ganz klare Datingvorgaben. Bis Mitte 2021 war die Moderatorin mit Florian Miesen zusammen, den sie zuvor ihm Rahmen einer Fake-Hochzeit in Las Vegas heiratete. Seitdem hält sich die Radiobekanntheit in der Öffentlichkeit, was ihr Liebesleben betrifft, zurück. Doch jetzt machte Lola im Netz eine Äußerung, die ihre Fans aufhorchen ließ: Promi-Männer haben keine Chance, bei der Beauty zu landen!

"Ich will keinen Promi an meiner Seite. Viele stellen sich das immer so toll vor, einen Promi als Freund zu haben. Ich kann euch sagen: Lohnt sich zu 99 Prozent nicht", stellte Lola im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram klar. Personen des öffentlichen Lebens würden sich meistens als "krasse Narzissten" herausstellen, die nicht in der Lage seien, eine Beziehung nach Lolas Vorstellungen zu führen.

"Sie denken nur an sich, haben kaum Zeit. Man muss sie immer teilen, sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen und sind selten treu", erklärte die 25-Jährige. Trotzdem räumte Lola ein, dass es "Ausnahmen" gibt, "aber je mehr Promis ich kennenlerne, desto abgeturnter bin ich. Nicht alles, was glänzt, ist Gold", weiß die Ex-Let's Dance-Teilnehmerin inzwischen.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Januar 2021

Instagram / lolaweippert Lola Weippert

TVNOW / Frank Fastner Lola Weippert, "Temptation Island"-Moderatorin

