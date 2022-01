Sie ist einen lukrativen Deal eingegangen. Adele (33) hat im Dezember 2021 ihr neues Album "30" veröffentlicht – und schuf damit trotz des späten Erscheinungsdatums das meistgekaufte Album des Jahres. Die Fans rechneten mit einer Welttournee, doch die Sängerin geht zunächst einen anderen Weg. Von Januar bis April führt sie im berühmten Caesars Palace Hotel in Las Vegas mit "Weekends with Adele" eine Dauershow auf. Und damit verdient Adele offenbar ordentlich Kohle!

Pro Abend soll Adele laut Billboard rund 600.000 Euro Gage bekommen. Damit bricht sie einen Stadtrekord: So viel wurde dort noch keinem anderen weiblichen Star für einen Auftritt gezahlt. Doch diese Summe ist ja längst nicht alles: Die Künstlerin wird natürlich auch an den Ticketeinnahmen und dem Verkauf von Fan-Artikeln beteiligt. Da die Konzerttickets extrem teuer sind und die Konzerthalle über 4000 Fans fasst, klingelt für den Star ordentlich die Kasse. Laut Brancheninsidern soll die Musikerin pro Abend (!) circa 1,75 Millionen Euro einnehmen!

Und das, während sie für ihren Aufenthalt in Las Vegas kaum Ausgaben hat. Das Hotel soll Adele eine Suite sowie kostenlose Verpflegung und Bedienstete zur Verfügung stellen. Dinge, die die "Easy On Me"-Interpretin angeblich auch verlangt: Mehrere Insider hatten ausgesagt, dass sie für ihre Zeit in der Metropole extrem luxuriöse Forderungen wie einen privaten Koch erhebe.

Simon Emmett Adele, Musikerin

Instagram / adele Sängerin Adele, 2021

Simon Emmett Adele, Musikerin

