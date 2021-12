Fünfzehn Grammys, ein Oscar und mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger – Adele (33) zählt zu den erfolgreichsten Musikern des 21. Jahrhunderts! Im Moment erobert die gebürtige Britin mit ihrem neuen Album "30" die Herzen ihrer Fans und die vordersten Chartplatzierungen. Aber steigt Adele ihr riesengroßer Erfolg jetzt etwa zu Kopf? Einige Insider berichteten jetzt jedenfalls von dem Verhalten, das die "Easy On Me"-Interpretin backstage an den Tag legen soll...

Gegenüber Life & Style behaupteten jetzt mehrere Promi-Experten, dass Adele während ihrer bevorstehenden Konzerte im Caesars Palace Hotel in Las Vegas einige hohe Ansprüche stellt. "Adele verlangt einen privaten Koch sowie eine Entourage, die ihr folgt und besorgt, was auch immer sie benötigen könnte – auch mitten in der Nacht", erklärte ein Insider. Zudem beanspruche die "Hold On"-Sängerin eine Luxus-Villa, die pro Nacht umgerechnet etwa 22.000 Euro koste.

Aber damit noch nicht genug! Adeles Mitarbeitern sei es nämlich untersagt, die Künstlerin nach einem Foto oder Autogramm zu bitten. Sollten sie gegen diese Regel verstoßen, drohe ihnen angeblich die umgehende Kündigung. "Viele Leute erwarten, dass Adele lustig und locker ist. Aber sie ist einer der anstrengendsten Stars, die an den Strip kommen – und das heißt schon was", meinte ein weiterer Insider.

Anzeige

Simon Emmett Adele, Musikerin

Anzeige

Simon Emmett Adele, Musikerin

Anzeige

Instagram / adele Sängerin Adele, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de