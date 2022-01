Jamie Lynn (30) und Britney Spears (40) waren offenbar auf einen Teenie-Streitschlichter angewiesen. Das Verhältnis zwischen der Pop-Prinzessin und ihrer kleinen Schwester ist derzeit ziemlich angespannt. Der Grund: Britney nimmt ihrer gesamten Familie übel, dass sie jahrelang unter der Vormundschaft ihres Vater gelitten hatte. Offenbar dauert der Zoff zwischen der Sängerin und Jamie Lynn auch schon länger an. Die Schauspielerin verriet jetzt: Sogar ihre Tochter Maddie (13) war schon zwischen die Fronten geraten.

In der US-amerikanischen TV-Sendung "Nightline" erinnerte sich die Süße Magnolien-Darstellerin an einen Streit mit Britney zurück. Damals habe sie der Konfrontation aus dem Weg gehen wollen und zur Beruhigung das Zimmer verlassen. Ihre damals zwölfjährige Teenager-Tochter sei aber direkt in den Streit hineingezogen worden. "Als ich versuchte, mich aus der Situation zu entfernen, wurde Britney wahrscheinlich wütend und meine älteste Tochter versuchte, die Lage zu schlichten", erzählte Jamie Lynn.

Dass ihr Kind unter dem Streit von Mutter und Tante leidet und sogar vermitteln muss, habe die 30-Jährige nie gewollt. "Ich habe das gehasst. Das hätte nicht ihre Aufgabe sein dürfen", stellte sie klar. Die Serien-Bekanntheit hätte sich gewünscht, dass auch ihre Bedürfnisse und die ihrer Kinder in der Vergangenheit mehr gezählt hätten.

Jamie Lynn Spears mit ihrer Tochter Maddie

Britney Spears bei den MTV Video Music Awards, 2015

Jamie Lynn Spears mit ihrem Mann Jamie Watson und ihren Töchtern, Oktober 2021

