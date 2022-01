Da kommen die Fußfetischisten ganz sicher auf ihre Kosten! Es ist noch keine Woche her, dass Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) ihre Verlobung bekannt gegeben haben. Am 11. Januar war der Rocker vor seiner Herzdame auf die Knie gegangen und hatte ihr mit einem einzigartigen Verlobungsring einen Antrag gemacht. Ihr Versprechen feierten die beiden jetzt während eines Businesstrips nach Mailand – inklusive heißem Rosenbad!

Das Modelabel Dolce & Gabbana lud das frisch verlobte Pärchen zu seiner Fashion Show in die italienische Modemetropole ein. MGK lief nicht nur über den Laufsteg, das attraktive Duo wurde auch mehrfach in aufregenden Outfits abgelichtet. Für das größte Aufsehen sorgte aber wohl eine Instagram-Story der Transformers-Darstellerin vom Montagabend: Die Schauspielerin filmte sich und ihren Ehemann in spe in der Wanne – dort füßelten sie zwischen dümpelnden Rosenblättern.

Bei dem gemeinsamen Trip scheint sich Colson, wie Machine Gun Kelly mit bürgerlichem Namen heißt, einmal mehr in seine Partnerin verliebt zu haben. Unter eine Fotoreihe in ihrem Instagram-Feed machte der Musiker seiner Angebeteten erneut einen Antrag: "Willst du meine Frau werden?"

Backgrid / ActionPress Machine Gun Kelly und Megan Fox in Mailand, Januar 2022

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly in der Badewanne

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021 in New York

Wie findet ihr es, dass Megan ihre Follower bis mit in die Badewanne nimmt? Ich finde das supercool! Mir ist das zu viel... Abstimmen Ergebnis anzeigen



