Heißes Update für die Fans von Tom Holland (25)! Vor ein paar Wochen lief der neueste Spider-Man-Film "No Way Home" in den Kinos an. Wie schon in den vorherigen Teilen sind freizügige Szenen mit dem Hauptdarsteller rar gesät: Man sieht den Hottie nur kurz in Boxershorts durch die Wohnung seiner Tante May (Marisa Tomei, 57) huschen. Auch der Schauspieler ist eher scheu, was seinen Body angeht – dabei kann der durchtrainierte Brite sich wirklich sehen lassen. Das beweist auch dieses Foto: Im Netz ist ein Schnappschuss aufgetaucht, der Tom oben ohne zeigt...

Dieses Bild veröffentlichte Oliver Trevena, der Investor einer großen Gym-Reihe, jetzt auf Instagram: Hier sieht man den Unternehmer und den Schauspieler beim Sport – genauer gesagt beim Boxen. "Achtung! Man sollte extrem vorsichtig sein, wenn man mit einem Freund trainiert, der auch ein Marvel-Superheld ist. Das kann zu einem Kollaps nach dem Training führen", witzelte Oliver in der Bildunterschrift. Tatsächlich gibt Tom hier einen eindrucksvollen Gegner im Ring ab: Der 25-Jährige hat sich einen supermuskulösen Body antrainiert!

Kein Wunder, dass seine Fans in den Kommentaren völlig ausflippen: "Ok, wow... Heißester Spider-Man aller Zeiten! Kommen diese hübschen Muskeln vom Schwingen?", schwärmte eine Userin. "Ich wusste gar nicht, dass du so trainiert bist, Tom! Respekt, du siehst wirklich top aus!", kommentierte ein weiterer Nutzer anerkennend.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

