Bald ist es endlich so weit! Seit Juni 2020 sind Nicola Peltz (26) und Brooklyn Beckham (22) schon verlobt, doch bisher mussten sie ihre Hochzeit immer wieder verschieben. Aber die Vorbereitungen laufen jetzt auf Hochtouren! Besonders für das Hochzeitskleid der Schauspielerin wird an keiner Ecke gespart: Nicola gab nun ein paar Infos, wie weit der aufwendige Erstellungsprozess ihres Traumkleides schon ist.

Im Gespräch mit CR Fashion Handbook erzählte die "Transformers"-Darstellerin, dass sie ihre Robe derzeit extra vom Designer Valentino (89) anfertigen lässt. "Wir waren schon zweimal in Rom und haben uns die Arbeit des Teams angeschaut, sie sind einfach so talentiert", schwärmte Nicola. Doch die mussten erst einmal bei null anfangen! "Ich hatte vorher nie wirklich ein bestimmtes Hochzeitskleid, in dem ich heiraten möchte", gab sie zu.

Um das herauszufinden, hat die zukünftige Schwiegertochter von David Beckham (46) allerdings ein gutes Team um sich zusammengetrommelt! "Mit Valentino ein solches Kleid zu finden, war wirklich fantastisch. Der kreative Prozess hat Spaß gemacht, wie zum Beispiel die Suche nach der perfekten Passform oder dem Stoff", erklärte sie. Wann es mit der Trauung endlich so weit sein wird, ist noch nicht bekannt.

