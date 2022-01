Langsam wird es ernst! Am kommenden Samstag flimmert die erste Folge der diesjährigen Ausgabe des Dschungelcamps über die Bildschirme der Republik. Nachdem Lucas Cordalis (54) seine Teilnahme im letzten Augenblick wegen einer Infektion zurückziehen musste, sind nun nur noch elf Kandidaten dabei. Und die machen sich jetzt auf den Weg: Eric Stehfest (32), Filip Pavlovic (27) und Co. beziehen jetzt das Lager in der südafrikanischen Wildnis.

Auf Instagram meldeten sich jetzt die Begleitungen der beiden zu Wort, Erics Frau Edith und Filips Kumpel Serkan Yavuz (28). "Filip ist Richtung Dschungel aufgebrochen, die ganze Reise startet jetzt also. Er hat mir noch gesagt, dass ich euch alle grüßen soll", berichtete der ehemalige Bachelorette-Kandidat. Von Erics Account aus meldete sich Edith voller Vorfreude: "Ich glaube, das kann eine lustige Zeit werden, wenn wir ihn als Team hier von draußen supporten."

Auch Anouschka Renzi (57) und Harald Glööckler (56) verabschiedeten sich in den Urwald. "Ich bin jetzt erst mal in der Wildnis! Ohne Handy, Uhren und auch sonst fast alles", schrieb die Schauspielerin. Modezar Harald meldete sich mit einem kurzen Video, in dem er Goldkette und Tropenhut trägt.

