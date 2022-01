Könnte er der Ersatz für Lucas Cordalis (54) sein? Wenige Tage vor dem Einzug ins Dschungelcamp wurde Daniela Katzenbergers (35) Mann positiv auf Corona getestet, weswegen er nun doch nicht einziehen darf. Der Kandidat Filip Pavlovic (27) hat seinen Kumpel und Bachelorette-Bekanntheit Serkan Yavuz (28) als Begleitung dabei. Viele Fans und auch Serkans Liebste Samira Klampfl (28) finden: Der Influencer sollte Lucas im Camp vertreten!

In ihrer Instagram-Story zeigte Samira nun einige Fan-Nachrichten, die Serkan mit seinem Buddy Filip in der Show sehen wollen. "Ich hoffe und bete natürlich, dass Serkan reinkommt. Das wäre ein Traum für ganz Deutschland, das Duo dort zu sehen", schrieb etwa ein User. Die Bachelor in Paradise-Kandidatin startete daraufhin sogar eine Umfrage, die ziemlich eindeutig ausfiel.

89 Prozent der Stimmen sind dafür, dass Serkan das Format nun verstärken sollte. Der Sender meldete sich diesbezüglich aber noch nicht zu Wort. Auch ob Lucas eventuell noch nachträglich reinkommen darf, steht noch nicht fest. Bleibt also abzuwarten, inwiefern sich der Cast noch verändert.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer Filip Pavlovic

Anzeige

Instagram / samirayasminleila TV-Bekanntheit Samira Klampfl

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de