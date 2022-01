Zerstört Kerstin Brc das Vorhaben, bei Are You The One? das erste Perfect Match zu finden? In den vergangenen Folgen der Kuppelshow verstand sich die Beauty immer besser mit Max Wessel – der duale Student durfte sich in der aktuellen Episode allerdings über ein Date mit Single-Lady Jessica Hnatyk freuen und landete anschließend in der Match-Box. Hätte Kerstin die Entscheidung verkauft, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte? Promiflash hat nachgehakt!

Sollten Max und Jessica ein Match sein, so müssten die beiden die Villa verlassen. Würde Kerstin allerdings das Ergebnis verkaufen, könnte man nie erfahren, ob die beiden zusammenpassen – dafür hätte Kerstin mehr gemeinsame Zeit mit Max. Für die Erzieherin steht allerdings fest: "Ich hätte die Match Box nicht verkauft, da die Erkenntnis für das Team trotzdem sehr wichtig war!" In diesem Fall würde sie ihre eigenen Interessen zurückstellen. Glücklicherweise wurde Kerstin von Moderatorin Sophia Thomalla (32) aber gar nicht erst vor die Wahl gestellt.

In der Box stellte sich jedoch heraus: Max und Jessi sind kein Match – ganz zur Freude von Kerstin. "Ich wäre sehr enttäuscht gewesen, da ich ihn weiter kennenlernen wollte, um darauf für die Zukunft etwas aufbauen zu können", verriet sie gegenüber Promiflash. Ohnehin hat Kerstin immer mehr Gefallen an Max gefunden: "Ich habe gemerkt, dass er gar nicht so zurückhaltend ist, wie er am Anfang auf mich gewirkt hat." Besonders seine offene und spontane Art hätten ihr imponiert.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

